Adıyaman Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskisaray Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılıyor.

Yürütülen çalışmalarda, cadde üzerinde asfalt yama ve yenileme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla birlikte yol güvenliğinin artırılması ve sürücü ile yayalar için daha konforlu bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi, asfalt yama ve yenileme çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam ettiğini belirterek, daha güvenli ve konforlu bir Adıyaman için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını ifade etti.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE