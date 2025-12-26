Genel Yayın Yönetmenliği'ni Yılmaz Kızıl'ın üstlendiği derginin bu sayısı, 'Eskimez Çağrı: Kalbine Dön' başlığıyla okuyucularla buluştu. Sayıda, günümüzde farklı alanlarda yaşanan kayıp ve krizlerin aşılabilmesi için insanın kalpten başlayarak kendine ve özüne dönüşünü merkeze alan yazılara yer veriliyor.

Edebiyat, sanat, deneme, röportaj, şiir ve felsefe gibi birçok türde içeriğin bulunduğu İnşirah Dergisi, her yaştan ve farklı ilgi alanlarından okuyuculara hitap ediyor. Eğitimcilerin ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan dergi, okurlarını kalpten başlayan bir yenilenme ve düşünce yolculuğuna davet ediyor.

İnşirah Dergisi'nin 4. sayısı, Kahta'daki okulların ortak emeğiyle ortaya konan nitelikli bir yayın olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE