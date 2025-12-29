Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sahip olduğu tarihi eserlerle adından sıkça söz ettiren Adıyaman'da; Kahta'nın tarihi mirasının önemli simgelerinden biri olan Karakuş Tümülüsü'nde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları tamamlandı.Tamamlanan çalışmalarla birlikte Karakuş tümülüsü gece turizmine kazandırılmış oldu.

Aydınlatma açılış programına; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kahta Kaymakamlığı tarafından, aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Gerçekleştirilen aydınlatma uygulamasıyla Karakuş Tümülüsü, tarihine yakışır bir görkemle ziyaretçilerini karşılamaya başlamıştır. Kültürel mirasın korunması ve tanıtımına katkı sunan bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ederiz.'

Kaynak : PERRE