“Doğa yok olursa, biz de yok oluruz!”

Ülkemizde son yıllarda çevreye karşı duyarsızlık, doğaya karşı hoyratlık ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor.

Her ormanda bir maden, her dağda bir kazı, her ovada bir tahribat…

Ve her seferinde kazanan belli: bir avuç sermaye grubu.

Kaybedense milyonlarca insan ve geleceğimiz.

Bu kez adres: Adıyaman - Çelikhan - Bulam (Pınarbaşı) beldesi.

AGD Madencilik’in açmak istediği demir madeni projesi, bölge halkını ayağa kaldırdı.

Üç kez reddedilen proje, tüm tepkilere rağmen yeniden gündemde.

Firma, 1980’lerde aldığı iddia edilen bir kiralama hakkına sığınıyor ama…

Doğanın buna rızası yok!

Halkın buna rızası yok!

Geçtiğimiz günlerde firma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “halkı bilgilendirme toplantısında”, Bulam’ın 8 mahallesinden kadın, erkek, yaşlı, genç herkes tek yürek oldu:

“Madene hayır!” dedi.

NEDEN KARŞI ÇIKIYORLAR?

Çünkü endişeleri çok haklı, talepleri çok net:

- ADIYAMAN’IN SUYU TEHLİKEDE!

Havşeri ve Zerban su kaynakları, maden sahasının tam ortasında kalıyor.

Bu sular sadece Bulam ve Çelikhan’ın değil, Adıyaman MERKEZİNİN içme suyu kaynağı!

Yüzbinlerce insanın sağlığı risk altına atılamaz!

-TÜTÜN VE HAYVANCILIK BİTECEK!

Bölge halkının ana geçim kaynağı olan tütün tarımı ve hayvancılık, madenin getireceği toz, kimyasal atık ve arazi tahribatıyla yok olma riskiyle karşı karşıya.

Köylü, toprağını kaybederse geçimini nasıl sağlayacak?

-ZEHİR OVAYA YAYILACAK!

Maden ocağı ovaya hâkim bir noktada.

Kimyasal atıklar, rüzgarla ve sularla tüm bölgeye yayılacak.

Toprak, su ve hava kirlenecek. Bu bir çevre felaketi olur!

-DOĞA, EKOLOJİK DENGE, CANLILAR YOK OLACAK!

Bulam bölgesi, bakir doğası ve zengin biyoçeşitliliğiyle biliniyor.

Endemik bitkiler, hayvan türleri, tarım alanları… Hepsi tehlikede!

SORUYORUZ:

- Üç kez reddedilen bu proje neden tekrar masada?

- ÇED süreci halkın görüşü içindir, peki neden halkın haykırışına kulak verilmiyor?

- Halk istemiyorsa bu proje neden dayatılıyor?

Biz bu toprağın, bu suyun, bu havanın emanetçisiyiz!

Birileri kar edecek diye halkın sağlığı, geçimi, geleceği riske atılamaz.

Doğa bir kez yok olursa geri dönüşü yoktur!

#Bulam halkının yanındayız.

#BulamDireniyor

#DoğayaDokunma

#MadenDeğilSuİstiyoruz

#ÇEDDeğilHalkınRızası

#AdıyamanınSuyunaDokunma