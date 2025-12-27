Doğa fotoğrafçısı ve Gazeteci Behçet Atabek, 'Umut' isimli karavanıyla Adıyaman'dan Ordu'ya gerçekleştirdiği yolculuk sırasında Karadeniz sahil yolunda dikkat çeken bir mola verdi. Fatsa'dan Perşembe yönüne ilerleyen Atabek, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi sahilinde çay molası sırasında 'Uzun Saçlı' olarak tanınan Nusret Doğan ile bir araya geldi.

Deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen buluşma, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Mola sırasında kaydedilen fotoğraf ve görüntülerde Karadeniz sahil kültürü, yolculuk esnasında verilen molaların sosyal yönü ve doğal insan hikâyeleri ön plana çıktı.

Kaynak : PERRE