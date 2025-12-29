Adıyaman'ın kültürel mirası ve yöresel lezzetleri, 6. Geleneksel Adıyaman Tanıtım Günleri ile İstanbul'da vatandaşlarla buluşuyor. Etkinlik 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adıyamanlı dernek ve federasyonların katkılarıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek tanıtım günlerinde; yöresel ürün stantları, halk oyunları gösterileri, kültürel etkinlikler ve çeşitli ikramlar yer alacak. Gerçekleştirilecek organizasyonun, Adıyaman'ın tarihini ve kültürünü daha geniş kitlelere tanıtması amaçlanıyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol Başkanlığında, 8-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri' ile ilgili hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Adıyaman'ın tanıtımına yönelik hazırlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak : PERRE