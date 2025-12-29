Perre Offroad Kulübü'nden 2025'te Sporun Ötesinde Sosyal Sorumluluk Hamlesi
Perre Offroad Kulübü'nden 2025'te Sporun Ötesinde Sosyal Sorumluluk Hamlesi
Adıyaman'ın kültürel mirası ve yöresel lezzetleri, 6. Geleneksel Adıyaman Tanıtım Günleri ile İstanbul'da vatandaşlarla buluşuyor. Etkinlik 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adıyamanlı dernek ve federasyonların katkılarıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek tanıtım günlerinde; yöresel ürün stantları, halk oyunları gösterileri, kültürel etkinlikler ve çeşitli ikramlar yer alacak. Gerçekleştirilecek organizasyonun, Adıyaman'ın tarihini ve kültürünü daha geniş kitlelere tanıtması amaçlanıyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol Başkanlığında, 8-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenecek olan 'Adıyaman Tanıtım Günleri' ile ilgili hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Adıyaman'ın tanıtımına yönelik hazırlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

