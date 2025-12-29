Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026 yılı için ekmek fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini açıkladı. Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Balcı, '2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak' dedi.

Balcı, toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen kanunla Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesinde yapılan değişikliğe de değindi. Yeni düzenleme ile birliklerce hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü sonrası onaylanan fiyat tarifelerinin, Bakanlık onayı alındıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirten Balcı, 'Yani illerde Bakanlık görüşü alan simit ve ekmek fiyatları, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü olduktan sonra birlik tarafından verilip yürürlüğe girecek' ifadelerini kullandı.

Ekmeklik Un Fiyatının Kanunla Belirlenmesini Talep Ediyoruz

Balcı, bugüne kadar ekmek fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı ile müşterek çalıştıklarını ifade ederek, ekmeklik un fiyatının da kanunla belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023'te un fiyatlarında yaptığı desteklemeyle bir yıl içinde ekmek fiyatının yüzde 17,5 arttığını, 2024'te ise artışın yüzde 25 ile sınırlı kaldığını belirten Balcı, fiyat artışlarının istatistiklerini de paylaştı: 'Geçen yılın son 6 ayında, ocak ayına kadar ekmek fiyatında bir değişiklik olmaması sebebiyle 2025'teki bu fiyat artışı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Ortalama yüzde 30'a geliyor, 2024 ile 2025'i baz alacak olursak yıllık ortalaması yüzde 37,5'e geliyor.'

2026'da Fiyat 75 Liranın Üzerinde Olmayacak

Balcı, asgari ücret artışı ve un fiyatlarının 950-1000 lira bandına gelmesine rağmen 2026'da halkı sevindirecek bir adım atarak ekmek fiyatında değişiklik yapmayı düşünmediklerini vurguladı: 'Bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak. 75 liranın altında olan illerimiz de fiyat farkını yansıtabilir. Örneğin İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilde fiyat 75 lira olarak devam edecek.'

Günde 6 Milyon Ekmek İsraf Ediliyor

Balcı, ekmekte fiyat değişikliği yapılmasa da sektörün önemli sorunlarından birinin israf olduğunu belirterek, 'Günde 6 milyon 100 bin ekmek israf ediliyor. Bu durum fırıncı esnafının kazancını da etkiliyor' dedi. Zincir marketlerin ekmek iadesi konusunda gerekli çalışmayı yapmaları gerektiğini, aksi takdirde yaptırım uygulanacağını kaydeden Balcı, önceliklerinin hijyenik ve sağlıklı ortamda ekmek üretmek olduğunu vurguladı ve merdiven altı üretime izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Fırınlarda Eleman Sıkıntısı Sürüyor

Sektördeki eleman sıkıntısına da değinen Balcı, fırınların 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ve bu nedenle eleman bulmakta zorlandıklarını belirtti. Pazar günleri fırınların kapalı olmasını gündeme getireceklerini ve bunun vatandaşları mağdur etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Tarife Dışında Fiyat Uygulamasına Karşı Uyarı

Balcı, kimsenin tarife dışında fiyat uygulamaması gerektiğini de belirterek, 'Esnafımızın ayakta durması için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Fırıncı esnafının temel gıda maddesi olması sebebiyle ekmek fiyatı belirlenirken üzerine taşıyabileceği kadar yükü yükledik, yükleriz. Ama kimse esnafımızın taşıyamayacağı yükü yüklemeye kalkmasın. Gösterdiğimiz hassasiyeti un ve maya fabrikalarının da gözetmesi gerekiyor. Hiçbir esnafımızın tarife dışında fiyat uygulamaması gerekir. Aksi takdirde küçük esnafımızın cezası en az 159 bin lira olacaktır' ifadelerini kullandı.

