Yıl sonunda altın piyasasında hareketlilik sürüyor, Adıyaman'da vatandaş satışa yöneliyor - Videolu Haber
Yeni yıla sayılı günler kala, akaryakıt fiyatlarına uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı kesinleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında tabelalar yukarı yönlü güncellenecek.
Zam Miktarları Belli Oldu
Yapılan hesaplamalar doğrultusunda,1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen zammın ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL; motorine 1,41 TL zam gelecek.
