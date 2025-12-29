Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda,1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen zammın ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL; motorine 1,41 TL zam gelecek.

Zam Miktarları Belli Oldu

Yeni yıla sayılı günler kala, akaryakıt fiyatlarına uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı kesinleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında tabelalar yukarı yönlü güncellenecek.

