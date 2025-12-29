Yalova'da bu sabah DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 polisimiz şehit düştü. Şehit olan kahraman polisler İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in ardından, güvenlik güçleri ve kamuoyunda derin bir üzüntü yaşandı.

Olayın ardından açıklama yapan yetkililerden Ali Yerkay, şehit polisler için taziye mesajı yayımladı. Yerkay mesajında, 'Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin makamları âli olsun' ifadelerine yer verdi.

Ali Yerkay'ın açıklaması, şehitlerimizin anısına saygı ve güvenlik güçlerine desteği ifade eden güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi. Açıklamada, şehit polislerin fedakârlığı ve vatan uğruna gösterdikleri cesaret öne çıkarılırken, tüm milletin acıyı paylaştığına dikkat çekildi.

Yerkay, mesajında ayrıca, Emniyet Teşkilatı'na ve vatandaşlara sabır dileyerek, şehitlerin manevi makamlarının yüksek tutulmasını temenni etti. Bu sözler, Yalova'daki saldırının ardından hem güvenlik güçlerine hem de toplumun tüm kesimlerine moral ve taziye niteliği taşıyor.

Kaynak : PERRE