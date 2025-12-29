Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk kura çekimi Adıyaman'da yapıldı. Adıyaman merkez 5 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kura çekilişi, Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Programa; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

'Tarihin En Büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri Başlatıldı'

Programda konuşan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem bölgesinde yeni şehir alanları kurduklarını ve tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattıklarını belirterek, 'Toplu Konut İdaresi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın koordinasyonunda cennet vatanımızın her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdik. Geçmiş ile geleceği, yeşil ile yapıyı, insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Deprem bölgesinde yeni şehir alanları kurduk. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Eğitimden sağlığa, spordan öğrenci yurtlarına, ibadethanelerden millet bahçelerine kadar yaklaşık 66 bin 500 sosyal donatı ürettik. Esnafımıza iş yerleri, kamu kuruluşlarımıza binalar inşa ettik. Yatay şehircilik anlayışını esas alan projeleri şehirlerimize yaydık. Bugün burada Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecan ve mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Bismillah diyerek ilk kurayı Adıyaman'da çekiyoruz. Yarın ise Şırnak ve Hakkari ile devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Bereketli ve Verimli Bir Çekiliş İçin Bir Araya Geldik'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'ı derinden etkilediğini dile getirerek, 'Çok bereketli ve çok verimli bir çekiliş için bir araya geldik. Emeği geçen herkese, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, çok değerli TOKİ'mize teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremi en çok memleketimizi etkiledi. Şu ana kadar elini ilimizden ve bölgemizden hiç eksik etmeyen, şartların çok zor olduğu günlerde de yanımızda duran Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

'Deprem Sonrası Süreçte Önemli Bir Noktaya Gelindi'

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ise, konuşmasında deprem sonrası sürece dikkat çekerek, '2023 yılında yaşadığımız büyük afet sonrası en çok zarar gören illerden biri olmamıza rağmen, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde devletimizin gösterdiği büyük irade, ardından Sayın Bakanımızın ve başkanlarımızın sahada gösterdiği inanılmaz performans, milletimizin devlete olan bağlılığını ve şehrine olan inancını hiç kaybetmemesi, sivil toplumun elinden gelen tüm gayreti göstermesi, sahada özel sektör ve kamuda görev yapan tüm emektar arkadaşlarımızın fedakârca çalışmaları, siyasetçilerimizin sürekli sahada olmaları ve belediyelerimizin vatandaşla iç içe gayretleri sonucunda bugün çok şükür önemli bir noktaya geldik' dedi.

31 Bin 680 Başvurudan 5 Bin Hak Sahibi

Adıyaman merkezde toplam 31 bin 680 başvurunun yapıldığı projede, 5 bin hak sahibi kura ile belirlendi. Şehit aileleri ile Kıbrıs ve Kore gazileri kategorisinde 44 başvurunun tamamı kontenjan gereği doğrudan hak sahibi oldu. Engelli vatandaşlar için yapılan bin 944 başvurudan yüzde 5 kontenjan kapsamında 250 kişi, emekliler kategorisinde 3 bin 303 başvurudan bin kişi, gençler kategorisinde 6 bin 926 başvurudan bin kişi, üç çocuk ve üzeri aileler kategorisinde ise 4 bin 484 başvurudan 500 kişi hak sahibi olarak belirlendi. Diğer kategoride yapılan 14 bin 979 başvurudan ise 2 bin 206 kişi kura ile hak sahibi oldu.

Kaynak : PERRE