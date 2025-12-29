Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'inin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Milliyet'in haberine göre, emniyetteki ifadelerinde Erden Timur, aylık gelirini 4 milyon lira olarak beyan etti. Timur'un ifadesinde Galatasaray veya şike iddialarına yönelik doğrudan bir soru sorulmadığı belirtildi. Timur, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin ile kişisel bir temasının bulunmadığını ifade ederken, Nef13 projesinden yapılan satışların emsallerle aynı koşullarda gerçekleştiğini savundu.

Timur, 2017 yılında emniyetten gelen bilgi üzerine tapu devirlerini durdurduklarını, söz konusu belgelerin de avukatları aracılığıyla savcılığa sunulacağını belirtti. Ayrıca MASAK raporunda yer alan para hareketlerini 'taksit ödemeleri' ve şirketlerin yüksek hacimli satış rutiniyle açıklarken, bazı transferlerin borç-alacak ilişkisi, altın alım-satımı ve yurt dışı proje danışmanlığı kapsamında olduğunu ileri sürdü.

Eski Galatasaraylı yönetici, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile yaşanan bir gayrimenkul görüşmesine ve sonrasında yapılan iade-icra-sulh protokolüne de değindi. Derkan Başer iddiasıyla bağlantısını reddeden Timur, tüm suçlamaları kabul etmedi.

Timur, sosyal medya kullanmadığını da belirterek, 'etimurofficial' kullanıcı adlı Instagram hesabının kendisine ait olmadığını ifade etti ve '13-14 yıldır kullanmış olduğum herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur' ifadelerini kullandı.

