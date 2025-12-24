Adıyaman'da Kuyumcu Esnafı İbrahim Halil Dolma, son dönemde altın piyasasında yaşanan hareketlilik, fiyatların yükselme nedenleri ve yeni yıl öncesi piyasadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dolma, küresel çapta yaşanan gelişmelerin, savaşların ve barış görüşmelerine dair belirsizliklerin altının seyrini doğrudan etkilediğini belirterek, vatandaşların son dönemde daha çok mevcut altınlarını hesaplatmak ve satmak amacıyla kuyumculara geldiğini söyledi.

Altına Talep Arttıkça Fiyatlar Yükseliyor

İsrail kaynaklı yaşanan gerginliklerin, bölgedeki savaş gemileriyle ilgili gelişmelerin ve Suriye'deki barış sürecine dair belirsizliklerin altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden Dolma, güvenli liman olarak görülen altına özellikle büyük yatırımcıların yöneldiğini dile getirdi. Talebin artmasıyla birlikte fiyatların da yükseldiğini kaydeden Dolma, küresel ölçekte yaşanan güvensizlik ortamının altına olan yönelimi artırdığını söyledi.

Son dönemdeki dalgalanmaların en büyük nedeninin piyasalardaki belirsizlik olduğunu vurgulayan Dolma, savaşlar nedeniyle birçok ülkede savunma harcamalarının arttığını, bunun da vatandaşlarda ekonomik endişeyi artırarak altına talebi yükselttiğini ifade etti.

'Eskiden Yeni Yıl Hediyesi Olarak Altın Alınırdı, Şimdi Yok'

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte eski yeni yıl alışkanlıklarının da değiştiğini belirten Dolma, 'Eskiden yeni yılda birçok kişi eşine, dostuna, sevdiklerine altın hediye alırdı. Şu anda bu alışkanlık neredeyse kalmadı' dedi.

'Vatandaş Daha Çok Altınlarını Tarttırmaya Geliyor'

Vatandaşların altın alımından ziyade fiyat araştırması yaptığını belirten Dolma, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle alış ve satışın sınırlı olduğunu ifade etti. Şu anda daha çok yatırım amaçlı altınlara talep olduğunu dile getiren Dolma, fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşların temkinli davrandığını söyledi.

Dolma, 'Son zamanlarda vatandaşlar daha çok mevcut altınlarını bozdurmak için geliyor. Altınlarını tarttırıyor, hesaplatıyor ve satıp satmayacağına karar veriyor. Buna kâr satışları diyoruz' diye konuştu.

'Yatırım Altınları Tercih Ediliyor'

Çeyrek, cumhuriyet ve bilezik gibi işçilik maliyeti olmayan yatırım altınlarına talebin arttığını kaydeden Dolma, 'Önceden işçilikli ürünler daha çok satılırdı. Şu anda bu ürünlere talep yok denecek kadar az. Yılbaşı hazırlığımız var ancak müşteri sayısı oldukça düşük' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE