Yeni yıl asgari ücret zammı ocak ayına saatler kala gündemde ki yerini korumaya devam ediyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ve resmi gazetede yayımlanmasının ardından, Yeni asgari ücret Ocak ayında verilecek mi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamladı ve yeni yılda uygulanacak tutar belli oldu.

Yeni yılda gelen zamla asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi böylece asgari ücrette geçen yıla oranla yüzde 27 oranında artış sağlandı.

Resmi Gazetede Yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ ise Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak?

Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Bu bağlamda Ocak ayı maaşını Şubat ayının ilk günlerinde alanlar ilk zamlı asgari ücreti Şubat ayında alacaklar. Ancak maaşını önden alanlar yani çalışacağı ayın maaşını aybaşında alan asgari ücretliler ise Ocak ayı başında zamlı olarak maaşlarını alacaklar.

Kaynak : PERRE