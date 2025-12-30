Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından KOSGEB tarafından verilen kredilerin geri ödemelerinin başlayacak olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Torunoğlu, deprem bölgesinde ticari hayatın henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, KOSGEB kredi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere tamamen silinmesini ya da ertelenmesini talep etti.

ATSO olarak oda üyelerinin her türlü sorun ve talebini ilgili mercilere ilettiklerini ifade eden Başkan Torunoğlu, Adıyaman'da ticari hayatın toparlanma sürecinin devam ettiğine dikkat çekti. Birçok esnafın hâlâ konteynerlerde ticaret yaptığını belirten Torunoğlu, kalıcı iş yerlerine taşınma sürecinde olan işletmelerin ise ciddi maliyet yüküyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yetkililerin bu çağrıya duyarsız kalmayacağına inandığını dile getiren ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, '6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da ticari hayat henüz istenilen seviyeye ulaşabilmiş değildir. KOSGEB tarafından hayata geçirilen Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında ilimizde 9 bini aşkın işletme kredi desteğinden faydalanmıştır. Bu destek, o günün şartlarında esnafımız için önemli bir can suyu olmuştur' ifadelerini kullandı.

Kredilerin geri ödeme sürecine ilişkin dile getiren Torunoğlu, 'Söz konusu kredilerin geri ödemeleri 2026 yılı Şubat ayında başlayacaktır. Bugün gelinen noktada birçok esnafımız hâlâ konteynerlerde ticaret yapmakta, kalıcı iş yerlerine taşınma sürecinde olan işletmelerimiz ise ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Ticaretin tam anlamıyla normale dönmediği bir ortamda geri ödemelerin başlaması, esnafımızı yeniden zor duruma sokacaktır' ifadelerine yer verdi.

Bu nedenle taleplerinin açık ve net olduğunu vurgulayan Başkan Torunoğlu, şunları kaydetti:

'Bu nedenle talebimiz; bu kredi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere tamamen silinmesi ya da en az 1-2 yıl daha ertelenmesi yönündedir.'

'Adıyaman esnafının ayakta kalması, şehrimizin ekonomik toparlanmasının temel şartıdır. Yetkililerimizin deprem bölgesinin gerçeklerini dikkate alarak bu çağrımıza duyarlılık göstereceğine inanıyoruz' ifadelerini kullanarak tamamaladı.

