Aralık ayında tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 1,8 oranında düşüş göstererek 83,5 seviyesine indi. Bu gerileme, hane halkının ekonomik beklentilerinde temkinli duruşunun devam ettiğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, ekonomik güven endeksinde genel görünüm yatay seyrederken alt endekslerde farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Ekonomik güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 99,5 seviyesinde kaldı

