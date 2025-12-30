İçişleri Bakanlığı tarafından, yılbaşı sürecinde ülke genelinde alınan güvenlik tedbirleri duyuruldu. Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımına göre, başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD olmak üzere tüm birimler, kutlama programlarının güvenli şekilde geçmesi için bölgesel ve kapsamlı bir uygulama planı hazırladı. Tedbirler, 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında dört gün boyunca kesintisiz uygulanacak.

Uyuşturucuya Karşı Operasyonlar

Bakan Yerlikaya, güvenlik tedbirlerinin kapsamını da paylaştı. Terör yapılanmalarına karşı operasyonların aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, 'İnancımızı istismar ederek meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonlarımız devam etmektedir' dedi.

'Bölge genelinde son bir ayda yapılan operasyonlarda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilmiş, 816 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Uyuşturucuyla mücadelede ise 1 ayda 3 bin 406 kişi tutuklanmış; 3,5 tonluk madde ve 14 milyon adet katkı ele geçirilmiştir. Diğer suçlar kapsamında ise 2 bin 708'i kayıt dışı, 297'si kasten öldürme, 433'ü cinsel suçlar ve 3 bin 218'i narkotik suçlar olmak üzere toplam 19 bin 616 kişi yakalanmıştır' ifadelerine yer verdi.

12 Bin 687 Uygulama Noktası ve 325 Bin Personel Görev Başında

Bakan Yerlikaya, 'Yeni yıl uygulamalarında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 4 gün boyunca sahada olacak. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; toplam 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuş, 325 bin 267 personel görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacak.

Ayrıca 34 bin 71'i asayiş, 9 bin 997'si trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 personel, sistem desteğiyle donatılmış noktalar üzerinden hizmet verecek. Sahada 720 hava ve 238 deniz unsuru, 430 dedektör köpeği aktif olarak görev yapacak' ifadelerini kullandı.

Güçlü Teknolojik Altyapı ile Denetim

Bakan Yerlikaya, güvenlik birimlerinin teknolojik altyapıya da sahip olduğunu belirtti. Ali Yerlikaya, '31 bin 424 KGYS noktası, 107 bin 423 kamera, 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi noktası ve 15 bin 539 PTS kamera kullanılacak. Bunun yanında 1.064 Mobil Plaka Tanıma Sistemi ve 6 bin 708 yüz tanıma kamera sistemi aktif olacak. Trafik ve asayişte görevli 115 bin 854 kolluk görevlisi ise yaka kamerası ile donatılmış olacak' ifadelerine yer verdi.

Göç İdaresi Başkanlığı Önlemleri

Ali Yerlikaya, 'Göç İdaresi Başkanlığı da yılbaşı sürecinde önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. 81 ildeki 375 mobil göç noktası aracı, 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 faaliyete geçti. 4 bin 575 personel, 10 gün boyunca sürekli olarak görev yapacak. Şehirlerarası yoğun kontrol sistemleri, çıkış noktaları, otobüs terminalleri, tren garları, havalimanları, parklar, bahçeler ve sahillerde denetimler sürdürülecek' ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan Yılbaşı Mesajı

Bakan Ali Yerlikaya paylaşımında, 2026 yılının milletimize sağlık, huzur ve esenlik getirmesini dileyerek, 'Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE