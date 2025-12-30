Yoksulluk oranları incelendiğinde, en düşük yoksulluk oranı yüzde 3,9 ile çekirdek aile bulunmayan, birden fazla kişiden oluşan hanelerde görüldü. Tek kişilik hanelerde yoksulluk oranı yüzde 5,4 olarak hesaplandı. Tek çekirdek aileden oluşan hanelerde yoksulluk oranı yüzde 12,9 olurken, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerde bu oran yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Eğitim Düzeyi Yoksullukta Belirleyici

Eğitim durumuna göre yoksulluk oranlarına bakıldığında, en yüksek oran yüzde 23,8 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Lise altı eğitimlilerde yoksulluk oranı yüzde 13,0, lise ve dengi okul mezunlarında yüzde 7,5 olarak hesaplandı. En düşük yoksulluk oranı ise yüzde 2,5 ile yükseköğretim mezunlarında gerçekleşti.

Bölgelere Göre Yoksulluk Oranları

Bölgelere göre göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,5 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve yüzde 14,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.

En düşük yoksulluk oranı ise yüzde 4,6 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve yüzde 6,3 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgelerinde gerçekleşti.

Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski yüzde 27,9

Son yıl sonuçlarına göre nüfusun yüzde 27,9'u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı. Bu oran 0-17 yaş grubunda yüzde 36,8, 18-64 yaş grubunda yüzde 25,1, 65 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Konut ve Yaşam Koşulları

Borç veya taksit ödemesi bulunanların oranı yüzde 56,4 olurken, konut masraflarının hanelerin yüzde 12,9'una çok yük getirdiği tespit edildi.

Konut Sahipliği Oranı Yüzde 57,1

2025 yılı itibarıyla kendisine ait konutta yaşayanların oranı yüzde 57,1 olarak hesaplandı. Kirada oturanların oranı yüzde 27,0 olurken, kira ödemeyen ancak kendi konutunda da yaşamayanların oranı yüzde 15,0 olarak belirlendi.

Kaynak : PERRE