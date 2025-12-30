Arslan, Ergen'in Adıyaman'da katıldığı üçüncü ana sınıfı açılışında oluşan kalabalık nedeniyle alanda büyük bir izdiham yaşandığını belirterek, halay sırasında ortaya çıkan görüntülerin 'bilinçli bir davranış' gibi değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

'Kapalı olduğu için elimi tutmadı' algısı kesinlikle yok

Açılış gününü anlatan Arslan, Ergen'i görmek istediğini ve alana hızlıca gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Gülben Hanım'ı görmeyi çok istiyordum. Üçüncü ana sınıfının açılışı vardı. Hızlı bir şekilde halay yerine gittim, büyük bir izdiham vardı. Herkes Gülben Hanım'la konuşmak istiyordu. Ben de 'nasıl konuşabilirim' diye düşündüm. Tam çıkış sırasında halay çekilince koluna girdim. Gülben Hanım gerçekten halayın seyrine kendini kaptırmıştı. 'Pınar'ın elini tutmayayım, kapalı' gibi bir algı kesinlikle yoktu.'

Arslan, iddialarda öne sürülen 'başörtüsü' vurgusuna ilişkin olarak, 'O sırada yanında açık bir kadın da vardı, onun da elini tutmadı' dedi. Eleştirilerin bu yönde şekillenmesini anlamadığını dile getiren Arslan, 'Neden bu şekilde oldu, eleştiriler neden bu yönde gelişti anlayamadım. Gülben Hanım için çok üzüldüm' ifadelerini kullandı.

'Davetimi kırmadı, dükkânımıza geldi'

Arslan, açılışın ardından Ergen'i Sanat Sokağı'ndaki iş yerlerine davet ettiğini ve ziyaretin samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Arslan, Ergen'in daveti kabul ettiğini şu sözlerle aktardı:

'Bir seferinde 'dükkâna gelir misiniz, önlüğüm unlu' dedim, 'tamam' dedi. Gelmeyeceğini düşündüm ama sonra gerçekten geldi. 'Bak geldim' dedi. Sarıldık. Annemin yanına geçti, annem 'önlüğüm unlu' dedi. Gülben Hanım da 'hayır, emek kokuyorsunuz' diyerek sarıldı.'

Birlikte gözleme yediklerini ve fotoğraf çektirdiklerini belirten Arslan, 'Gülben Hanım'ı çok seviyorum. Adıyaman'a gelip kreş açması çok güzeldi. Bu şekilde bir algının neden yaratıldığını anlamış değilim' dedi.

Destici'nin sözleri gündem olmuştu

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin olağan genel kurulu için geldiği Adıyaman'da TPAO Konferans Salonu'ndaki konuşmasında, halay görüntülerine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bir sanatçı Gülben Ergen, Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çekerken yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. Tesettürlü kadın elini tekrar tutmaya çalışıyor, o itiyor ve tutmuyor. Ama diğer tarafta açık olan kadının elini tutuyor ve onunla halay çekiyor. İşte bunların anlayışı bu. Bunlar bizden değil.'

Destici, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

'Daha fazla konuşmak istemiyorum ama o adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Hayatı boyunca her türlü ahlaksızlığı yaşamış. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.'

Kaynak : PERRE