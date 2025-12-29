Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti.Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla geçtiğimi ay düzenlenen toplantıda zam oranı belirlenmişti. 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

Alınan karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak : PERRE