Adıyaman Belediyesi, 2025 yılı boyunca sürdürdüğü meslek edindirme ve hobi kurslarıyla kadınların sosyal hayata katılımını ve istihdamını destekledi. Kadın Gençlik Merkezleri ile ADIMEK bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarından toplam 384 kursiyer faydalanarak sertifika aldı.

Siteler, Fatih ve Bahçecik TOKİ Kadın Gençlik Merkezleri'nde yürütülen kurslar, yıl sonunda önemli bir başarı tablosu ortaya koydu. Fatih Kadın Gençlik Merkezi'nde 13 kursa 156 kursiyer katılırken, Siteler'de 11 branşta 132, Bahçecik TOKİ'de ise 8 branşta 96 kadın eğitim aldı.

Meslekten Sanata Geniş Eğitim Yelpazesi

Kurs programları; Kur'an-ı Kerim eğitiminden bakır işlemeciliğine, rölyef çalışmalarından amigurumiye kadar geniş bir alanı kapsadı. Kuaförlük kursları ise üç ayrı sınıfta eğitim alan 72 kursiyerle en fazla talep gören branş oldu.

Protokollerle İstihdama Destek

ADIMEK tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla imzalanan protokoller sayesinde istihdam odaklı projeler hayata geçirildi. Hayata Destek Derneği iş birliğiyle kuaförlük ve ev tekstili alanında 48 kursiyer eğitim alırken, Altın İğne Projesi kapsamında 16 kursiyer sektörel standartlarda yetiştirildi. Sıfır Ayrımcılık Derneği ile yürütülen çalışmalarla da 10 farklı alanda 184 kursiyer mesleki yeterlilik kazandı.

Üretim ve Ekonomiye Katkı

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda kadınlar, mesleki beceriler kazanmanın yanı sıra üretim süreçlerine katılarak aile ekonomilerine katkı sunmaya başladı.

'Kadınlarla Birlikte Güçlenen Adıyaman'

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların güçlenmesinin kentin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Tutdere, 'Kadın Gençlik Merkezlerimiz ve ADIMEK aracılığıyla yürüttüğümüz bu çalışmalar, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını sağlıyor. Kadınların emeğiyle büyüyen, kadın dostu bir Adıyaman'ı birlikte inşa edeceğiz' söyledi.

