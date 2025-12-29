Yalova'da DEAŞ (IŞİD) terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonda 3 polisin şehit olduğu 8 polisin ve 1 bekçinin yaralandığı açıklanmıştı.Yaşanan olşay sonrası taziye ve başsağlığı mesajları ard arda geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen polisler için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Yalova'da DEAŞ (IŞİD) terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen kahraman polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır; yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün kaynağı ne olursa olsun, bu alçak yapılarla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.'

Kaynak : PERRE