Saadet Partisi Adıyaman Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi, büyük bir gurur, coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Kongrede, Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Alkan'a yaptığı hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilirken, yeni görevinde başarılar dilendi.

Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Yıldız, ilçe başkanları, Hanım Kolları, Gençlik Kolları, MİLKO başkanları ve yönetimi ile çok sayıda misafir katıldı. Katılımcılara teşekkürlerini ileten Faruk Uslu, 'Kongremize iştirak eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız Av. İbrahim Yıldız'a, ilçe başkanlarımıza, Hanım Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, davamızın MİLKO başkanlarına ve yönetimine ve gelen tüm misafirlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Faruk Uslu, yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin 1969 yılında 'Milli Görüş Hareketi' olarak maddi ve manevi kalkınma için, yerli ve milli bir duruş için, tüketen değil üreten bir ekonomi için, zulmeden değil adil bir düzen için yola çıktığını hatırlattı. Uslu, 'Bugün de aynı niyet, aynı azim ve aynı kararlılıkla yeniden yola çıkıyoruz' diyerek, yeni yönetimle birlikte ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan çalışacaklarını, çalmadıkları kapı, gidilmedik hane ve dokunmadık kalp bırakmayacaklarını vurguladı.

Siyaseti kendine amaç edinmediklerini, davaya ve tüm insanlığa hizmeti araç olarak gördüklerini ifade eden Uslu, kongrenin partilerine, memleketlerine ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti. Ayrıca, İslam coğrafyalarında zulüm altında olan tüm Müslümanların refaha ermesi için tek çıkış yolu olarak gördükleri 'İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olmasını diledi.

Kongre, Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi ile birlikte yereldeki faaliyetlerini güçlendirmesi ve halkla daha fazla buluşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni yönetim, partinin değerlerini ve ilkelerini yaygınlaştırmak, topluma hizmet etmek ve Adıyaman'daki siyasi çalışmaları güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Kaynak : PERRE