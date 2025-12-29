Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Adıyaman, 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Adıyaman Tanıtım Günleri için hazırlıklarına başladı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADİFED) organizatörlüğünde gerçekleştirilecek tanıtım günlerinin en iyi şekilde hayata geçirilmesi amacıyla, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, kamu kurumları ile yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması açısından önem taşıdı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bazı kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, tanıtım günlerinin içeriği, organizasyon süreci ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmesi planlanan etkinlik kapsamında Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra turizm potansiyeli, yöresel mutfağı ve doğal güzelliklerinin ziyaretçilere kapsamlı şekilde tanıtılması hedefleniyor. Bu çerçevede stant düzenlemeleri, tanıtım materyalleri, kültürel etkinlikler ve gastronomi sunumlarıyla kentin öne çıkan yönlerinin ön plana çıkarılması planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, tanıtım günlerinin organizasyonuna ilişkin yol haritası, görev dağılımları ve lojistik detaylar da masaya yatırıldı. Kurumlar arasında eşgüdümün sağlanmasının, etkinliğin başarısı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Adıyaman Tanıtım Günleri ile Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da kentin daha geniş kitlelere tanıtılması, Adıyaman'ın turizm, kültür ve ekonomik potansiyeline katkı sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, tanıtım günlerinin Adıyaman'ın marka değerini artırarak kente olan ilgi ve ziyaretçi sayısına olumlu yansıması beklentisini dile getirdi.

