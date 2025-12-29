Yurt genelinde kış mevsiminin etkili olmasıyla birlikte birçok ilde hayat durma noktasına gelirken soğuk havalar etkisini iyice kendini göstermeye baaşladı. Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde beklenen don olayları nedeniyle valilikler, güvenliği ön planda tutarak eğitim kurumlarında tatil kararı aldı.

29 Aralık Pazartesi günü başlayan ara tatilin ardından, bazı illerde 30 Aralık Salı günü için de kar tatili ilan edildi. İşte 30 Aralık Salı kar tatili ilan edilen şehirler...

Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Meteoroloji raporları ve valilik açıklamaları doğrultusunda 30 Aralık Salı günü bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniylr öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilecek.

Batman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik, il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü için tatil ilan etti. Engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli de idari izinli olacak.

Siirt'te de etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Valilik, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında tatil kararı aldı.

Kaynak : PERRE