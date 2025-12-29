Adıyaman Belediye'si bünyesinde hizmete açılan ilk tesis olan ve 29 Ekim'de açılışı yapılan Yenimahalle Kreş ve Gündüz Bakımevi, 3 bin 515 metrekare açık alan ve 480 metrekare kapalı alanıyla 92 çocuğa okul öncesi eğitim ve gündüz bakım hizmeti sunuyor.

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı'nın desteğiyle Yeşilyurt Mahallesi'nde inşa edilen ikinci kreş ve gündüz bakımevinin yapımı da tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Üçüncü Kreşte Çalışmalar Sürüyor

Belediyenin kreş ve gündüz bakımevi yatırımlarının üçüncü ayağını oluşturan Sümerevler Mahallesi'ndeki tesisin inşaatı hızla devam ediyor.

9 Aralık'ta gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından sahada incelemelerde bulunan Başkan Tutdere, tesisin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Yeni Kreşe Vefa İsmi

Adıyaman Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısında aldığı kararla dördüncü kreş ve gündüz bakımevi için hazırlıkların başlatıldığını duyurdu. Meclis, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in isminin Adıyaman'da açılacak bir kreş ve gündüz bakımevinde yaşatılmasına karar verdi.

'Annelerin İş Hayatına Katılımını Destekliyoruz'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kreşlerin yalnızca çocuklara yönelik değil, aynı zamanda kadınların istihdama katılımını destekleyen sosyal yatırımlar olduğunu vurgulayarak, 'Adıyamanlı kadınlara verdiğimiz sözü bir bir yerine getiriyoruz. Kreş ve gündüz bakımevleriyle hem çocuklarımızın güvenli eğitim almasını sağlıyor hem de annelerin iş hayatına katılımını destekliyoruz. Sümerevler'in ardından merhum Ferdi Başkanımızın adını taşıyacak yeni kreşimiz için de çalışmalara başlayacağız' dedi.

Kaynak : PERRE