Yargıtay, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hükmü bozarak, sanığın 'öldürmeye yardım' suçundan yeniden yargılanmasına hükmetti. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ise onandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma ve yargılama sürecinde Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş, aile bireyleri hakkında ağır cezalar verilmişti.

Yerel mahkeme tarafından anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığı belirlenen Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Ancak Bahtiyar'a verilen cezanın yetersiz olduğu yönünde kamuoyunda tepkiler oluşmuş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu hükmün sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen Yargıtay, Bahtiyar'a verilen cezanın hukuki nitelendirmesini yerinde bulmayarak kararı bozdu.

Yargıtay kararında, Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin 'suç delillerini yok etme' kapsamında değil, 'öldürmeye yardım' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi. Bu kapsamda Bahtiyar, söz konusu suçtan yeniden yargılanacak.

Öte yandan Yüksek Mahkeme, Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını hukuka uygun bularak onadı. Kararla birlikte dava dosyası, bozma ilamı doğrultusunda işlem yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

