Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Bölgesel Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) sonuçlarını yayımladı. Türkiye genelinde fiyat düzeyi endeksinin 100 olarak kabul edildiği araştırmada, İstanbul 112,6'lık endeks değeriyle Türkiye'nin en pahalı şehri oldu. Açıklanan veriler, şehirler ve bölgeler arasındaki fiyat farklılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre İstanbul'u, 110,1 endeks değeriyle İzmir izledi. Balıkesir ve Çanakkale 108'lik fiyat düzeyi endeksiyle listenin üst sıralarında yer alırken, Denizli, Muğla ve Aydın 106,3 ile dikkat çekti. Antalya, Isparta ve Burdur'un oluşturduğu bölge ile Ankara'nın fiyat düzeyi endeksi ise 104,4 olarak hesaplandı. Bu sonuçlar, özellikle büyükşehirler ve turizm potansiyeli yüksek illerde yaşam maliyetlerinin Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.

Öte yandan, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde fiyat düzeylerinin Türkiye ortalamasının belirgin şekilde altında kaldığı görüldü. Şanlıurfa ve Diyarbakır 94,8'lik endeks değeriyle ortalamanın altında yer alırken, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'nin bulunduğu bölge 94 endeks değeriyle daha düşük bir fiyat seviyesine sahip oldu. Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir 93,8 ile listenin alt sıralarında bulunurken, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt 91,5'lik endeks değeriyle Türkiye'nin en ucuz şehirleri arasında yer aldı.

TÜİK'in Bölgesel Satın Alma Gücü Paritesi çalışması, hanehalklarının farklı şehirlerde aynı mal ve hizmet sepetine ne kadar harcama yaptığını karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlıyor. Uzmanlar, yüksek fiyat düzeyi endeksine sahip şehirlerde konut, ulaştırma ve hizmet maliyetlerinin belirleyici olduğunu belirtirken; düşük endeksli şehirlerde ise temel tüketim ve barınma giderlerinin görece daha uygun olduğuna dikkat çekiyor.

Ekonomistler, açıklanan verilerin bölgesel kalkınma politikaları açısından da önemli bir gösterge olduğuna işaret ederek, fiyat farklılıklarının gelir dağılımı, göç hareketleri ve yatırım tercihleri üzerinde etkili olabileceğini vurguluyor. 2024 yılı verileri, Türkiye genelinde yaşam maliyetlerinin bölgesel bazda önemli farklılıklar gösterdiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

