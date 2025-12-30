Sabah saatlerinde 4323 dolar seviyesine kadar çekilen spot altın, ilerleyen saatlerde yüzde 0,6 yükselişle 4365 dolar seviyesine yükseldi

6 bin 200 TL'nin üzerinde yeni haftaya başlayan gram altın bu sabah 6 bin TL'nin altına geriledi. Ancak gram altın tekrar yükselişe geçerek 6 bin 25 TL seviyesine çıktı.

İşte 30 Aralık güncel altın fiyatları:

ALTIN (TL/GR)

6.022,80

22 Ayar Bilezik

5.558,64

Cumhuriyet Altını

39.158,00

Yarım Altın

19.568,00

Çeyrek Altın

9.793,00

Gremse Altın

98.395,66

Tam Altın

39.358,27

Has Altın

5.992,68

Kaynak : PERRE