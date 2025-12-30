Sabah saatlerinde 4323 dolar seviyesine kadar çekilen spot altın, ilerleyen saatlerde yüzde 0,6 yükselişle 4365 dolar seviyesine yükseldi
6 bin 200 TL'nin üzerinde yeni haftaya başlayan gram altın bu sabah 6 bin TL'nin altına geriledi. Ancak gram altın tekrar yükselişe geçerek 6 bin 25 TL seviyesine çıktı.
İşte 30 Aralık güncel altın fiyatları:
ALTIN (TL/GR)
6.022,80
22 Ayar Bilezik
5.558,64
Cumhuriyet Altını
39.158,00
Yarım Altın
19.568,00
Çeyrek Altın
9.793,00
Gremse Altın
98.395,66
Tam Altın
39.358,27
Has Altın
5.992,68
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS