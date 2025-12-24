AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politika duruşuna ve Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin hak ve adalet temelinde kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nerede olursa olsun hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt etmeyeceğini belirterek, 'Çok açık ve net söylüyorum; ister Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka bir yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de izin vermeyeceklerini vurguladı.

Filistin'de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur.' dedi. Türkiye'nin bu konuda tutumunun net olduğunu belirten Erdoğan, yapılan sözleşmelerin, atılan imzaların ya da sipariş sorularla verilen mesajların Türkiye'nin politikasını değiştirmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sözleşmeler yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş edilen sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hepsi bizi bağlamaz, politikamızı değiştirmez.' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hiçbir provokasyona gelmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız' dedi.

Türkiye'nin dış politikada uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar çerçevesinde hareket ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak; uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde, tarihsel tecrübemize ve kapsamlı devlet geleneğimize yakışır şekilde; vakarla, basiretle, sağduyuyla ve sükûnetle hareket etmeye devam ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki son duruma ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes tesis edilmiş olmasına rağmen İsrail'in yıkıma uğrattığı yerleşim alanlarında insani ihtiyaçların devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 19'uncu İyilik Gemisi'nin, 1.300 ton insani yardım malzemesiyle Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştığını belirtti.

Son iki yılda Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım miktarının 105 bin tona yaklaştığını kaydeden Erdoğan, mutabakata göre günlük 600 tırın Gazze'ye girmesi gerektiğini, ancak İsrail'in bu konuda zorluk çıkardığını dile getirerek, 'İsrail, böyle insani bir konuda bile durmuyor; insani yardım girişlerine uyduruk depozitlerle sürekli engel çıkarıyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen Gazze halkının yanında olmaya devam ettiğini vurgulayarak, 'Biz bunlara rağmen Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız; Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE