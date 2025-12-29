Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda şehit olan emniyet mensupları için taziye mesajı yayımladı.

Vali Varol, mesajında, 'Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Emniyet Teşkilatımıza, aziz milletimize ve ülkemize başsağlığı; yaralanan polislerimize ise acil şifalar temenni ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE