AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının ara döneminde seçim bölgesi Adıyaman'daki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Özhan, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve federasyona bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Federasyon binasında gerçekleşen ziyarette muhtarlarla tek tek görüşen Milletvekili Özhan, mahallelerde yaşanan güncel sorunlar, talepler ve öneriler hakkında bilgi aldı. Muhtarların ilettiği bazı acil konular üzerine toplantı sırasında ilgili kurumlarla telefonla görüşen Özhan, aktarılan sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Özhan, saha çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, 'Yoğun geçen Meclis çalışmalarının ardından seçim bölgemizdeyiz. Bugün muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerine ilişkin sorun, talep ve önerileri dinledik. Bazı konuları anında ilgili kurumlara ilettik. Bizlere aktarılan tüm konuların takipçisi olacağız' dedi.

Muhtarlar Federasyonu yönetimine teşekkür eden Milletvekili Özhan, 'Bizleri misafir eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'a, yönetim kurulu üyelerine ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Milletvekilimizin ziyaretiyle muhtarlarımız mahalle sorunlarını doğrudan aktarma imkânı buldu. İl genelindeki bazı konuları da kendisiyle paylaştık. Oldukça verimli ve samimi bir görüşme oldu. Federasyon olarak bizler de sürecin takipçisi olacağız' dedi.

Ziyaretin, karşılıklı görüş alışverişi ve samimi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.

