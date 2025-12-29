TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve sahadaki sorunları yerinde tespit etmek amacıyla İstanbul ve Kocaeli'de iki gün süren kapsamlı bir saha programı düzenledi. Program kapsamında istişare toplantıları, eğitim, sağlık ve üretim merkezleri ziyaret edildi; engelli bireyler ve ailelerle doğrudan temas sağlandı.

İstanbul Programı: Engelsiz Yaşam Merkezinden Sahaya

İstanbul programı kapsamında Komisyon, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İstanbul Avrupa Yakası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Görüşmelerde erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal hayata katılım konuları ele alındı.

Programda ayrıca HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi.

İstanbul programının ikinci gününde Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde, kantinci esnafının bağışlarıyla temin edilen akülü sandalyeler ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere teslim edildi.

Kocaeli Programı: Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı

Komisyonun Kocaeli programında ise Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kocaeli'nin yanı sıra Bilecik, Balıkesir, Bursa, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinden kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve girişimci temsilciler katıldı.

Kasapoğlu: 'Bu Komisyon 86 Milyonun Komisyonudur'

Toplantılarda konuşan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur. Engellilik meselesini sahada ele alıyoruz. Çünkü sorunu yerinde incelemeden, yereli dinlemeden çözüm üretmek mümkün değil. Görüyoruz ki engel esasında kaldırımda, sokakta, parkta, binada, hizmette, sistemde ve zihniyettedir. Biz engeli bireyin üzerinden alıp süreçler üzerinden konuşuyoruz. İnşallah var olan bilincin güçlendirilmesine destek olacağız. Hazırlayacağımız rapor bir temenni metni olmayacak. Sorumlusu belli, takvimi belli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yol haritası ortaya koyacağız. Sahadan gelen her tespit ve öneri bu raporda mutlaka karşılık bulacak' ifadelerini kullandı.

Komisyonun saha programı, engelli bireylerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin rapora yansıtılması açısından büyük önem taşıyor. Program, Türkiye genelinde engellilerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmaların somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

