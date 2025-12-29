Yeni yıla sayılı günler kala Adıyamanlı vatandaşlar, 2026 yılından beklentilerini paylaştı. Hayat pahalılığı, ekonomik koşullar ve deprem sonrası sürecin etkileri vatandaşların ortak gündemi oldu.

Vatandaş Nadim Bulut, ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığını belirterek, '2026 yılından bir beklentimiz yok. Millet yokluk içinde, her şey pahalı. Doğal beslenmek için kullanacağımız ürünleri alamıyoruz. Etin kilosu 800-900 liraya, kıymanın kilosu ise bin 100 liraya çıktı. Ekmeğin fiyatı 12,5 lira, çevre illerde ise 15 lirayı aştı. Bu şartlarda bir beklentim yok' dedi.

Mehtap Bostancı Binzet, yeni yıldan ekonomik özgürlük ve huzur beklentisini dile getirerek, 'Herkesin evine rahatça ekmek ve yemek götürebilmesini, çocuklarına istediklerini alabilmesini istiyoruz. TOKİ'lere yerleşen depremzedelerin eşyalarını tamamlayabilmesi ve huzurlu bir yaşam sürmesi önemli. Depremden sonra Adıyaman'ın kısa sürede toparlanmasını bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz ama çalışmaların olumlu sonuç vereceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Refik Akbilek, ekonomik tabloya dikkat çekerek, 'Yeni yılda kötü giden ekonominin düzelmesini istiyoruz. Özellikle kiralardaki fahiş artışlar ve geçim şartlarının zorlaşması bizleri ciddi şekilde etkiliyor' dedi.

2025 yılının kendisi için zor geçtiğini belirten Neslihan Cömert ise, '2026 yılından tek beklentim atanmak. Bunun dışında ailemle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmek istiyorum. Deprem gibi acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum' şeklinde konuştu.

Gençler adına konuşan Tuğçe Yaşar da deprem bölgesinde yaşayan gençlerin beklentilerine vurgu yaparak, 'Deprem nedeniyle hayallerimiz yarıda kaldı. 2026 yılının, bu bölgede yaşayan tüm gençlerin hayallerinin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum. Umarım herkes için güzel bir yıl olur' dedi.

