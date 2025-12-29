Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte ailelerin danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde pilot olarak hayata geçirdi.

Bakanlık, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) çerçevesinde, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğini artırmayı ve danışmanlık ile psikososyal destek hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri 81 İlde Sunuluyor

Aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 81 ildeki il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak veriliyor. Bakanlık, bu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak için teknoloji temelli yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Çevrimiçi Danışmanlıkla Aile İçi İletişim Güçleniyor

Pilot uygulama kapsamında, hizmetler gizlilik ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde çevrimiçi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireyler ve aileler, bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabiliyor.

Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla aile içi iletişim sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi, çatışmaların daha etkin yönetilmesi ve anne-baba olma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca çocukların sağlıklı gelişimi desteklenerek toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

7 İlde Pilot Uygulama Başlatıldı

Pilot çalışma, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illerinde başlatıldı. Bu uygulama sayesinde çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, pilot uygulamanın ardından elde edilecek veriler ve geri bildirimler doğrultusunda çevrimiçi danışmanlık hizmetinin tüm Türkiye'de ailelerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Kaynak : PERRE