Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muhtar Evleri Projesi kapsamında, 2025 yılı içerisinde kent genelinde 8 muhtar evi hizmete sunuldu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinde kamuoyuyla paylaştığı projeler arasında yer alan Muhtar Evleri Projesi, göreve gelmesinin ardından etaplar halinde uygulanmaya başlandı. Aralık 2024'te başlayan çalışmalar, 2025 yılı içerisinde tamamlanarak muhtarların kullanımına açıldı.

Bu kapsamda Mehmet Akif, Turgut Reis, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi, Eskisaray, Kapcami, Yunus Emre ve Yeşilyurt mahallelerinde modern muhtar evleri inşa edilerek hizmete alındı.

Önceki Dönemde İnşa Edilen Muhtar Evleri Kullanımda

Önceki dönemde Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini yürüten Süleyman Kılınç döneminde yapılan Cumhuriyet, Malazgirt ve Bahçecik mahallelerindeki muhtar evlerinin de mahalle sakinlerine hizmet vermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Muhtar Evleri Çok Amaçlı Olarak Planlandı

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde inşa edilen muhtar evlerinin 7'sinin betonarme, 4'ünün ise ahşap yapı olarak tasarlandığı belirtildi.

Mehmet Akif, Turgut Reis, Yeşilyurt, Yeni Mahalle, Malazgirt, Bahçecik ve Cumhuriyet mahallelerindeki muhtar evleri betonarme olarak inşa edilirken; Eskisaray, Yeni Sanayi, Yunus Emre ve Kapcami mahallelerindeki muhtar evleri ahşap yapılar şeklinde tamamlandı.

Afet Acil Konteynerleri de Muhtar Evleri Bünyesinde Yer Aldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinin ardından mahallelerde önemli bir ihtiyaç haline gelen afet acil konteynerleri de muhtar evleri bünyesinde oluşturuldu. Bu alanların, olası afet durumlarında mahalle ölçeğinde hızlı koordinasyon sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE