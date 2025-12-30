Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi Lokman Küme Evleri'nde uzun yıllardır devam eden üstyapı ve ulaşım sorunu, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla çözüme kavuşuyor. Bölge sakinlerinin yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle yaşadığı mağduriyet, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı yol yapım çalışmasıyla sona eriyor.

700 Metrelik Yol Çalışması Sahada İncelendi

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve yaklaşık 700 metre uzunluğundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tutdere, vatandaşların uzun süredir beklediği ulaşım sorununu kalıcı şekilde çözeceklerini ifade etti.

'Hizmette Merkez-Kırsal Ayrımı Yok'

Çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, Adıyaman'ın her noktasına eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 'Şu an Bahçecik Mahallesi Lokman Küme Evleri'ndeyiz. Mahalle muhtarımızla yaptığımız istişareler sonucunda buradaki yol sorununa neşter vurduk. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yol standartlarını yükseltmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Amacımız; çocuklarımızın ve halkımızın daha güvenli, konforlu ve huzurlu bir ulaşım ağına kavuşmasıdır.'

'Adıyaman Belediyesi Her Noktada'

Başkan Tutdere, verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini vurgulayarak, 'Biz 'merkezde ne varsa, kırsalda da o olacak' demiştik. Gebeli ve Örenli'den sonra bugün de Bahçecik'teyiz. Adıyaman'ın her sokağında, her caddesinde Adıyaman Belediyesi var. Halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarından Teşekkür

Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Yolcu ise Lokman Küme Evleri'nin yıllardır yol hizmeti alamadığını belirterek, çalışmaların kısa sürede başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yolcu, mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE