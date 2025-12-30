'Bana 'Burası pavyon mu?' dedi'

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi A.O, 24 Eylül 2025 tarihinde fakültede ders saatini beklerken yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Saat 12.30 civarıydı. Fakültede ders saatimi bekliyordum. Arkamdan 'baksana' diye seslenildi. Arkama döndüğümde bana 'Burası pavyon mu, bara gider gibi giyinmişsin' dedi. Bunun beni ilgilendiren bir konu olduğunu söyledim. 'Burası kurumsal alan, bu şekilde giyinemezsin' dedi. Ben de 'kurumsal alan diye takım elbise mi giymem gerekiyor?' diye sordum. O an çok tedirgin oldum.'

A.O, olayın güvenlik kameralarına yansımış olabileceğini ancak görüntülere ulaşamadığını belirterek, resmi başvurular yaptığını söyledi.

'Dilekçe verdim, karakola gittim'

Yaşananların ardından süreci başlattığını ifade eden A.O, 'Olayı gören bir kişi vardı. Kamera kayıtlarını istedim ama verilmedi. Fakülteye, rektörlüğe dilekçe verdim, CİMER'e yazdım. Aynı gün akşam karakola giderek şikâyetçi oldum. Olayın şahidi olan bir arkadaşım da tanıklık edeceğini söyledi' dedi.

'Takipsizlik kararı verildi'

A.O, tüm başvurularına rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmadığını savunarak, 'Olaydan yaklaşık üç ay sonra gelen yanıtta üniversite tarafından herhangi bir uyarı cezası dahi verilmediği, adli süreçte de takipsizlik kararı verildiği bildirildi. Gerekçe olarak öğretim üyesinin daha önce suç işlememiş olması gösterildi. Bana yöneltilen sözlü taciz ve aşağılayıcı ifadeler karşılıksız kaldı' ifadelerini kullandı.

'Benim kıyafetim sorun oldu'

Üniversite ortamında farklı giyim tarzlarına müdahale edilmediğini belirten A.O, 'Okulda çok farklı kıyafetlerle dolaşan öğrenciler var. Onlara bir şey denmezken benim giyimim neden sorun oluyor? Aileme anlatırken yaşadığım utancı tarif edemem' diye konuştu.

'Babam aranarak hakaret edildi' iddiası

Genç öğrenci, olayın ailesine de yansıdığını öne sürerek, 'Ben daha aileme anlatmadan, ilgili öğretim üyesi babamı arayarak 'kızın beni şikâyet etmiş, kendini geliştirmişsin ama kızını yetiştirememişsin' demiş. Kimsenin aileme bu şekilde hitap etmeye hakkı yok' dedi.

'Bu olay geleceğimi etkiledi'

Yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle okula devam edemediğini söyleyen A.O, 'Birkaç hafta derslere gidemedim. Derslerim iyi olmasına rağmen 2-3 dersten devamsızlıktan kaldım. Bu süreç benim akademik geleceğimi etkiledi. Başka öğrenciler bunu yaşamasın diye mücadele ediyorum' ifadelerini kullandı.

Profesör: 'Evladım gibi uyardım'

Hakkında şikâyette bulunulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M.K. ise suçlamaları reddetti. Savunmasında, 'Tarafıma isnat edilen suç anlatıldı, hür irademle ifade verdim' diyen M.K., olay gününü şu sözlerle aktardı:

'Koridorda ilk defa gördüğüm bir kız öğrenci vardı. Göğüslerine kadar açık giyinmişti. Bunun toplumsal değerlerimize uygun olmadığını söyledim. Burasının kamusal alan olduğunu, bu tarz giyimin eğlence mekânlarına uygun olacağını ifade ettim. Kendisi 'siz benim annem babam değilsiniz' dedi. Ben de 'peki kızım sen bilirsin' diyerek ayrıldım. Üç kız evladım var, onları da uyarırım. Bu öğrenciyi de evladım gibi gördüm.'

Tanık: 'Pavyona gider gibi giyinmişsin dediğini duydum'

Olayın tanığı olan İktisat Fakültesi öğrencisi A.D. ise ifadesinde, 'Saat 12.30 sıralarında M.K. hocanın A.O'ya 'pavyona gider gibi giyinmişsin, bütün erkekler sana bakıyor, burası resmi bir kurum' dediğini duydum. A.O da 'resmi kurum diye takım elbise mi giymem lazım?' diye karşılık verdi' dedi.

Kampüste tartışma sürüyor

Olay, üniversite içinde kılık kıyafet, yaşam tarzı, akademik yetki sınırları ve öğrencilerin eğitim hakkı üzerine tartışmaları beraberinde getirirken, öğrenciler yaşananların hem insan hakları hem de üniversite ortamının güvenliği açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

