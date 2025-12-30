Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü, İkinci El Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi uygulamasına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, Bakanlığa iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucu işletmelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla düzenlemenin uygulama süresinin uzatıldığı bildirildi.

27 Aralık 2025 tarihli ve 33120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu düzenlemenin süresinin 01 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 27 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin NACE koduyla gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan gerçek kişi işletmelerde, söz konusu tarihteki işletme sahipleri ile tüzel kişi işletmeleri ve şubelerde ise ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri tarafından 01.04.2026 tarihi dâhil olmak üzere yapılacak yetki belgesi başvurularında mezuniyet ve diploma şartı aranmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, İkinci El Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak isteyen işletmelerin;

Vergi Levhası,

Oda Faaliyet Belgesi,

Mesleki Yeterlilik Belgesi

belgelerini ietts.gtb.gov.tr adresi üzerinden sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilecekleri kaydedilirken, başvuruların tamamlanmasının ardından uygun bulunan işletmelere, Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü tarafından İkinci El Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi düzenleneceği bildirildi.

