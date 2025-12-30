TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kasım 2025 dönemi istihdam verilerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan, 'Attığımız her regülatör ile kapasitemizi ve sistemimizi daha iyi bir seviyeye yükseltmek için çabalıyoruz' ifadelerini kullandı.

İstihdamda 75 Bin Kişilik Artış

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Kasım 2025'te istihdam bir önceki yıla göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla %49,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü ve Katılım Oranında Artış

İşgücü aynı dönemde 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bine yükseldi. Kayıtlı işgücü katılım oranı ise 0,1 puanlık artışla %53,8 oldu. Bakan Işıkhan, bu verilerin Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanan etkin politikaların sonucu olduğunu belirtti.

İşsizlik Oranları Düşüş Eğiliminde

Kasım 2025'te işsizlik oranı %8,6 seviyesinde seyrederken, gençlerde işsizlik oranı 0,4 puan azalarak %15,4 olarak kaydedildi. Bakan Işıkhan, genç istihdamına yönelik yenilikçi uygulamalar ve emek odaklı politikaların, istihdamda sürdürülebilir artışı desteklediğini vurguladı.

