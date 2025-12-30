Karadeniz'de etkili olan fırtına, balıkçıların denize açılmasına engel oldu. Samsun'un Dereköy Balıkçı Barınağı'nda teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle av faaliyetlerine ara verdi. Perre Haber Ajansı'nın seyyah muhabiri, 'Dede' lakaplı Behçet Atabek, 'Umut' adlı karavanıyla Adıyaman'dan çıktığı yolculuk kapsamında Dereköy Balıkçı Barınağı'nda balıkçıları görüntüledi. Atabek'e konuşan balıkçılar, aşırı fırtına ve rüzgâr nedeniyle can güvenliği sebebiyle denize açılmadıklarını belirtti.

Denize çıkamayan balıkçılar, barınakta özellikle dip balıkçılığında kullanılan ve mezgit avında tercih edilen trol ağlarının bakım ve onarımını yapıyor. Yıpranan ağlar elden geçirilirken, yeni av dönemi için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Fırtınanın dinmesini bekleyen balıkçılar, özellikle mezgit avında kullanılan ve dip balıkçılığında tercih edilen 'trol' ağlarını elden geçiriyor. Yıpranan ağlar onarılırken, yeni av sezonu için hazırlıklar da sürdürülüyor.

Balıkçılar, 'Hava fırtınalı olduğu için çıkmadık. Burada ağlarımızı onarıyoruz. Hazırladığımız ağ mezgit alır, hamsi almaz. Bu ağ sadece mezgit ve tekir balığını tutar' ifadelerini kullandı.

Bu sezon balıkçılığın hava şartları nedeniyle zayıf geçtiğini dile getiren balıkçılar, denizdeki oksijen seviyesinin düşmesi ve zehirli gazların rüzgârla kıyıya taşınmasının balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini tahmin ettiklerini söyledi.

Karadeniz'de hava şartlarının sertleştiği dönemlerde denize açılmanın riskli olduğunu belirterek, balıkçılar, can güvenliği nedeniyle barınakta kalmayı tercih ettiklerini ifade ederek, havanın düzelmesiyle birlikte yeniden mezgit avına çıkmayı planladıklarını söyledi.

