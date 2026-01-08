Adıyaman'da 2025 yılında toplam 2 bin 90 nikah kıyıldı. Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi tarafından hazırlanan verilere göre, bu sayı 2024 yılında kaydedilen 2 bin 111 nikaha kıyasla 21 nikahlık azalmaya işaret etti.

Aynı raporda, yabancı uyruklu evlilik sayılarında da düşüş yaşandığı belirtildi. 2025 yılı boyunca kentte 118 yabancı evlilik gerçekleştirildi.

Nikahların Büyük Bölümü Yerli Çiftlerden

2025 yılında kıyılan nikahların 1.972'si yerli çiftler arasında, 118'i ise yabancı uyruklu çiftler arasında gerçekleşti. Nikah törenlerinin 732'si düğün salonları ve özel mekanlarda yapılırken, 1.358 nikâh Adıyaman Belediyesi Nikâh Salonu'nda kıyıldı.

Belediye Başkanı Nikah Törenlerine Katıldı

Vatandaşların talepleri doğrultusunda nikah törenlerine katılım sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 2025 yılı içerisinde 54 çiftin nikâhını kıydı.

Yabancı Uyruklu Evliliklerin Dağılımı

Rapora göre, 2025 yılında Adıyaman'da 41 yabancı gelin ve 9 yabancı damat evlilik yaptı. Her iki tarafın da yabancı uyruklu olduğu evlilik sayısı ise 68 olarak kayıtlara geçti.

En Yoğun Dönem Yaz Ayları Oldu

Nikah sayılarında aylara göre farklılıklar da dikkat çekti. Evlenme oranlarının en düşük olduğu ay mart olurken, en yüksek sayıya temmuz ayında ulaşıldı. Mart ayında 61 nikah kıyılırken, temmuz ayında bu sayı 247 olarak kaydedildi.

Kaynak : PERRE