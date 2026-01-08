Adıyaman Belediyesi, kent genelinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla taziye evlerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında Adıyaman'a 6 yeni taziye evi kazandırılırken, projeler tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

İmamağa Mahallesinde Taziye Evi Tamamlandı

Yenimahalle Abuzer-Hayriye Boynukara Taziye Evi ile Fatih Mahallesi Ömer Turan Taziye Evi hizmet vermeye başlarken, Adıyaman Belediyesi tarafından İmamağa Mahallesi'nde inşa edilen taziye evinde de tefrişat çalışmaları tamamlandı. İmamağa Taziye Evi'nin, düzenlenecek törenle hizmete açılacağı bildirildi.

Yeni Projelerde Çalışmalar Sürüyor

Varlık Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden taziye evlerinde çalışmaların sürdüğü, bu yapıların da kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının anlandığı belirtildi.

Altınşehir Mahallesi için Protokol İmzalandı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile hayırsever iş insanı, Ford Interteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dicle arasında Altınşehir Mahallesi'nde inşa edilecek taziye evi için 2 Ocak 2026 tarihinde protokol imzalandı. Bu projeyle birlikte kent merkezindeki taziye evi sayısının 17'den 23'e yükseleceği kaydedildi.

Başkan Tutdere'den Taziye Evlerine İlişkin Değerlendirme

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, taziye evlerinin kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek, 'Acıların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği taziye evlerini kentimizin her noktasına kazandırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yalnızca belediyemizin imkânları değil, hayırsever vatandaşlarımızın kıymetli destekleri de büyük rol oynuyor. Destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Adıyaman'ı dayanışma ruhuyla, hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz' dedi.

