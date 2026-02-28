Adıyaman'da ilk cemrenin düşmesinin ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Kentte etkili olan güneşli hava, vatandaşları açık alanlara yönlendirdi. Özellikle hafta sonunu fırsat bilen aileler park ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte parklara akın etti. Çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, aileler ise açık havada zaman geçirmenin tadını çıkardı.

Ailelerin yoğun olarak tercih ettiği alanlardan biri de Mimar Sinan Kültür Parkı oldu. Parkta çocuklar kaydırak ve salıncaklarda oynayarak güzel havanın keyfini sürdü. Banklarda oturan aileler ise güneşli havada dinlenme imkânı buldu.

Çocuklarıyla birlikte parka gelen Mehmet Güler, hava sıcaklıklarının mevsime göre yüksek olduğunu belirterek, 'Şu an kış mevsimindeyiz şubat ayının bugün son günü hatta,ancak bugünkü hava bizlere baharı yaz mevsimini anımsatıyor. Ben de güneşli havayı fırsat bilip çocuklarımı parka getirdim. Çocuklarım kaydıraklarda kayıp, salıncakta sallanarak sıcak havanın tadını çıkartıyor bizde güneşin altında oturarak hem iftar saatini bekliyoruz hem de bugünün keyfini çıkarıyoruz' ifadelerini kullandı.

Parkta zaman geçiren vatandaşlar, güneşli ve ısınmaya başlayan havanın kendilerine moral verdiğini ifade ederken, çocuklarınında kapalı alanlarda geçen günlerden sonra açık alanlarda vakit geçirmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak : PERRE