Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik gerçekleşen saldırıları ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.'

Kaynak : PERRE