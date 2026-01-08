8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri başladı. Etkinliğin açılış gününde Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan stantlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Adıyaman'ın tarihini, kültürünü ve üretim gücünü İstanbul'a taşıyan etkinlik kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılarla bir araya geldi. Tanıtım Günleri'nde, Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADİMEK) bünyesinde üretilen el emeği ürünler ile Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'da; medeniyetler beşiği, kadim şehrimiz Adıyaman'ın Tanıtım Günleri vesilesiyle bir aradayız. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması, kaldığı yerden hikâyesini sürdürmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz' dedi.

Başkan Tutdere konuşmasında, 'Sizlerin dayanışması, desteği; devletimizin ve kurumlarımızın yatırımlarıyla ortaya koyduğumuz ortak mücadele sayesinde Adıyaman bugün küllerinden yeniden doğuyor. Adıyamanlılar gittiği yeri güzelleştirir. Adıyaman; kardeşliğin, hoşgörünün, barışın şehridir' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın çok kültürlü yapısına da değinen Başkan Tutdere, 'Farklı kültürlerin, inançların ve dillerin bir arada yaşadığı bu kadim kentin mayasını gittiğimiz her yere taşıyoruz. Bu, hepimizin en büyük zenginliğidir' şeklinde konuştu.

Başkan Tutdere, konuşmasının sonunda 6 Şubat depremlerine de değinerek, '6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'la dayanışma içinde olan tüm kurumlara, sivil toplum örgütlerine, hayırseverlere, iş insanlarımıza ve yüreği güzel herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun' dedi.

Kaynak : PERRE