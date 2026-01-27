Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Çelikhan Orman İşletme Şefliği çalışanları, kış mevsiminin sert geçtiği yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanlarının beslenmesine destek olmak amacıyla yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca bölgede koruma ve kontrol faaliyetleri yürütülerek doğal yaşamın güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimler yapıldı.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kış dönemi boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE