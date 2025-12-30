AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 2026 yılı dolayısıyla bir yeni yıl mesajı yayımladı. Özhan, mesajında geride bırakılan yılın hem zorluklarla hem de dayanışma ruhuyla dolu bir süreç olduğunu vurguladı. Milletvekili Özhan, Adıyaman'ın tarih boyunca karşılaştığı zorlukları birliğinden aldığı güçle aştığını ve vakur duruşuyla örnek bir şehir olduğunu belirtti.

'Acısıyla, Tatlısıyla Bir Yılı Daha Geride Bırakıyoruz'

Milletvekili Özhan,'Acısıyla, tatlısıyla, mücadelesiyle ve en önemlisi büyük bir dayanışma ruhuyla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Kadim şehrimiz Adıyaman, tarihin her döneminde zorlukları birliğinden aldığı güçle aşmış, vakur duruşuyla örnek olmuş bir şehirdir. Geride bıraktığımız süreçte yaşadığımız büyük sınamalara rağmen, devletimizin gücü ve aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle her geçen gün daha güvenli ve daha müreffeh bir Adıyaman inşa etme yolunda dev adımlar attık' ifadelerine yer verdi.

'Hedefimiz Şehirleri İmar Ederken, Gönülleri de İhya Etmek'

Özhan, Adıyaman'da yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, şehirdeki projelerin yalnızca fiziki değil, toplumsal ve kültürel anlamda da bir değer taşıdığını vurguladı: 'Geride bıraktığımız dönemde, Adıyaman'ımızın her sokağında alın terimizi, her projesinde kararlılığımızı bıraktık. Biz biliyoruz ki; Adıyaman sadece taştan ve topraktan ibaret değildir; bu şehir bir ruh, bir kardeşlik sözleşmesidir. Bugün yükselen her yeni konut, açılan her yeni yol ve yeşeren her umut; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut nişanesi ve bu kutlu yürüyüşteki sarsılmaz kararlılığımızın bir göstergesidir. Adıyaman'ı bölgenin üretim, sanayi, tarım ve kültür merkezi yapana dek durmayacağız, yorulmayacağız' ifadelerini kullandı.

Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet

Milletvekili Özhan, ''Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla çıktığımız bu yolda; Adıyaman'ımızın sadece eksiklerini gidermekle kalmıyor, geleceğin şehrini ilmek ilmek dokuyoruz. Meclis çatısı altında ve sahada tek bir derdimiz var: Her bir hemşehrimizin yüzündeki tebessümü daim kılmak, evlatlarımıza daha güçlü bir gelecek bırakmaktır' ifadelerine yer verdi.

'Gönül Coğrafyasındaki Kardeşlerimiz de Unutulmadı'

Özhan, yeni yıl mesajında Adıyaman halkının yanı sıra 'gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerine' duyduğu hassasiyeti de dile getirdi: 'Yeni bir yıla girerken sadece kendi huzurumuzu değil, gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin derdini de yüreğimizde taşıyoruz. Bugün dünyada adaletin terazisinin bozulduğu, mazlumların feryadının arşa yükseldiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Temennimiz odur ki; 2026 yılı başta Filistin ve Gazze olmak üzere, zulüm altındaki tüm İslam coğrafyasının kurtuluşuna vesile olsun. Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun sesi olmaya, yaralarını sarmaya ve adaletin sancağını yükseltmeye devam edeceğiz. Rabbim, bu yeni yılda İslam aleminin birliğini daim eylesin; mazlum coğrafyalara huzur, güvenlik ve özgürlük nasip etsin' dedi.

2026 Yılının Huzur ve Bereket Getirmesi Dileği

Özhan, mesajını Adıyaman halkı ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl dileğiyle tamamladı:

'Yeni yılın; huzurun başköşeye oturduğu, bereketin her bir soframızı kuşattığı, sağlık ve afiyetin her bir Adıyamanlı hemşehrimin hanesinde daimi bir misafir olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Rabbim; büyüklerimizin dualarını başımızdan, helal rızık mücadelesini hanelerimizden, gençlerimizin geleceğe olan inancını yüreklerimizden ve yavrularımızın neşeli seslerini sokaklarımızdan eksik etmesin. Bu duygu ve düşüncelerle; 2026 yılının başta siz kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimize, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE