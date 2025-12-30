Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Yıl münasebetiyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Aksakal mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Küresel ölçekte çatışmaların, ekonomik dalgalanmaların ve toplumsal belirsizliklerin yoğunlaştığı bir yılı geride bırakırken; milletimizin sağduyusu, devletimizin köklü kurumsal yapısı ve halkımızın demokrasiye olan inancı en büyük güç kaynağımız olmuştur.Yeni yılın; ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için barışın, huzurun ve refahın hâkim olduğu bir dönem olmasını temenni ediyorum. Karşılaştığımız sorunlara daha güçlü çözümler üretmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve tam bağımsız Türkiye hedefimizi daha sağlam temellere oturtmak için önemli bir fırsattır.

Bu vesileyle, 2026 yılının ülkemize huzur ve güven dolu günlerle gelmesini, yurttaşlarımıza ve tüm insanlığa savaşsız bir ortamda sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.'

Kaynak : PERRE