Zengezur Türk Dünyası Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ahmet Doğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı. Doğan mesajında, 'Nereden ve ne zaman gelirse gelsin Türk milleti terörist hainlerle mücadeleden vazgeçmeyecek, yurtta ve dünyada sulh ilkesi doğrultusunda ilelebet yaşayacaktır' dedi.

Doğan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

Nereden ve ne zaman gelirse gelsin Türk milleti terörist hainlerle mücadeleden vaz geçmeyecek, yurtta ve dünyada sulh ilkesi doğrultusunda ilelebet yaşayacaktır. Dün Yalova'da şehir olan üç kardeşimiz ve yaralanan 9 kardeşimiz bu kutlu davanın kahramanları arasında yerlerini almıştır. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.'

Kaynak : PERRE