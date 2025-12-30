İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim kalitesini yerinde görmek, okulun ihtiyaçlarını değerlendirmek ve öğrenci-öğretmenler ile doğrudan iletişim kurmak amacıyla Adıyaman Fen Lisesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Ali Tosun; toplantıda akademik başarıların artırılması, bilimsel ve sosyal proje kültürünün güçlendirilmesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama esasları, 2025 Aile Yılı kapsamında aile-okul iş birliğinin geliştirilmesi, yapay zekâ uygulamalarının eğitim süreçlerine entegrasyonu ve üniversite sınavı hazırlık sürecine yönelik destek mekanizmaları üzerinde durdu.

Öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerini dinleyen İl Müdürü Tosun, geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Fen Liselerinin; proje, araştırma, rehberlik ve değer temelli eğitimle çok yönlü bir başarı vizyonu taşıdığını vurguladı.

